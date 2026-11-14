Combinación de La Habana cumple 21 años de ininterrumpida trayectoria sobre los escenarios y, para celebrarlo a lo grande, prepara una fiesta con una impresionante lluvia de artistas nacionales e internacionales. La cita es este sábado 19 de diciembre en la Explanada de la Costa Verde. Las entradas estarán disponibles en Teleticket con un 30% de descuento con cualquier medio de pago durante la preventa, del 13 al 15 de noviembre.

La orquesta de corazón cubano y sangre peruana ha preparado una velada inolvidable para sus miles de seguidores. Lennox y J King & Maximan se suman a esta celebración junto a grandes exponentes de la salsa y la música urbana, como la legendaria Charanga Habanera, César Vega, Mawell, Josimar, Son Tentación, Kate Candela, Amy Gutiérrez, Brunella Torpoco, Masiel Málaga, Jeinson Manuel, Barrio Fino, Zaperoko y N’Samble.

Una verdadera constelación de estrellas reunidas en un mismo escenario para hacer bailar y gozar al público en una noche que promete ser histórica.

Con una trayectoria imparable y el cariño del público peruano conquistado desde su llegada al país hace más de una década, la agrupación fundada y dirigida por Gerson Valdés se ha consolidado como una de las orquestas cubanas más queridas y aclamadas en el Perú. Su estilo fresco y explosivo, así como su capacidad para fusionar la timba cubana con los ritmos más pegajosos del momento, les permitieron conquistar las principales radios, escenarios y fiestas a nivel nacional, convirtiendo al Perú en su segunda casa y en el epicentro de sus grandes triunfos.

Para esta gran fiesta frente al mar, sus miles de seguidores disfrutarán y bailarán de principio a fin con el repertorio más potente y aclamado de Combinación de La Habana. La celebración estará marcada por sus grandes éxitos en plataformas digitales y radios del país, como “Este año no”, “Atea”, “Así Soy Yo”, “La Criolla”, “Amigos con derecho” / Taki Taki’, su emblemático popurrí “Qué más pues – No me conoce – 11 P.M.”, la versión salsa de “Hawái”, “Señora” y el infaltable “La Peruana”, además de otros temas que marcaron el inicio de su carrera.

La Explanada de la Costa Verde será el escenario de esta gran celebración este sábado 19 de diciembre. Las entradas están en Teleticket y con el 30% de descuento con cualquier medio de pago durante la preventa, del 13 al 15 de noviembre.