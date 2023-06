Melissa Klug, empresaria de 39 años de edad, habló por primera vez sobre su embarazo, el sexto hijo de la chalaca y el primero de su novio Jesús Barco, quien tiene 26 años de edad. Este lunes 26 de junio, la ‘Blanca de Chucuito’ reveló que tiene 16 meses de gestación y se animó a mostrar su ‘pancita’ de embarazada en el programa ‘América Hoy’.

“Ya me nota un poquito (...) Ya no me puedo poner los vestidos pegados (…) Sí, ya salió con todo, estaba escondidita”, dijo Melissa tras mostrar su estado de gestación.

¿Cómo reaccionó Jesús Barco al escuchar los latidos de su bebé?

Además, Melissa Klug contó cómo fue la reacción de Jesús Barco al escuchar los latidos de su bebé por primera vez. El emotivo momento fue registrado por el futbolista.

“Jesús estaba grabando, yo estaba en la camilla. Jesús estaba muy emocionado, o sea, estaba como en shock” , contó la matriarca de las Klug.

Cómo reaccionó Jesús Barco al escuchar los latidos de su bebé. Foto: América TV).

