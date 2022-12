Este 20 de diciembre de 2022, el exchico reality Gino Pesaressi confirmó que tiene una nueva pareja y, aunque no quiso dar el nombre, contó que se trata de una actriz. El programa América Hoy no guardó más el secreto y afirmó que se trata de la artista Andrea Aguirre.

“Suficiente con su imagen. Su nombre lo voy a mantener en reserva, ya que es lo único que me queda”, dijo Gino Pesaressi al ver la foto de su nueva pareja en el set del programa de televisión. Sin embargo, el ganar de “El gran show” aprovechó para llenar de elogios a su actual novia.

Foto: Instagram @andreamaguirrec

“Es una chica hermosa, súper talentosa. Estoy tranquilo, estoy feliz, es una chica guapísima y no solamente guapa sino súper talentosa, además tiene una personalidad súper madura. Habla... es una de las relaciones más comunicativas que he tenido que es algo súper chévere, o sea, me habla de todo, hablamos de todo, cualquier cosa que nos molesta la hablamos antes”, comentó.

“No es fácil meter a alguien en un mundo como este, de hecho esas son cosas que he tenido que hablar, o sea, sabíamos que esto iba a pasar, no así, gracias Armando, muy amable, pero sabíamos”, dijo respecto a la ‘oficialización’ de su pareja.

En Instagram, Andrea Aguirre tiene más de 100 mil seguidores y se define como actriz, cantante, modelo, ‘gamer’ y ‘loca’: “Soy todo en todas partes al mismo tiempo”, se lee en su perfil.

