El cantante cubano, Dayron Martin, se encuentra en el Perú por motivos laborales y ha sido invitado a varios programas de espectáculos para hablar sobre el problema que atraviesa con su exesposa Anelhí Arias, quien lo acusa de haberla engañado con traer a sus hijas pero que esto no sucedió nunca.

En el programa Válgame, ‘Metiche’ hizo hincapié a que Anelhí Arias es la madre de las pequeñas por lo que tiene derecho a verlas. Sin embargo, Dayron reveló que las niñas están resentidas con su madre y explicó los motivos por los que ellas no desean hablar con su progenitora.

“Sí, preguntan por ella, pero en el momento que les digo si quieren hablar con su mamá me dicen que no. En ningún momento les prohibí hablar con su madre, también sienten dolor”, señaló.

Dayron detalló que las menores están resentidas con la porrista desde que ella les presentó a su novio Alejandro a través de videollamado, cuando Anelhí vivía con ellas.

“¿Tú sabes por qué se quedaron resentidas? Anelhí hablaba con él por cámara, yo me quedé en la casa viviendo por un tiempo y cuando me iba a trabajar, ella le presentó a este muchacho a las niñas y les dijo: “mira este es amigo de tu papá”. Entonces, las niñas que me decían todo a mí, me dijeron fulano es amigo tuyo, pero la mayor que es muy inteligente, me decía “ese no es amigo tuyo””, agregó.