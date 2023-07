El periodista Mauricio Fernandini tendrá que cumplir los 10 días de detención preliminar y seguirá custodiado por las autoridades mientras la Fiscalía decide si presentará la solicitud de prisión preventiva ante el Poder Judicial.

La situación del bailarín de marinera se complica ahora que la Unidad de Inteligencia Financiera presentó evidencia que corroboraría que recibió un “bono de éxito” de de 80 mil dólares, por parte - presuntamente - de la empresaria Sada Goray.

“El 14 de octubre de 2021, a las 7 p. m., me llamó Pilar Tijero (diciéndome) que iba a ir a mi casa el chofer de Sada Goray llevando un encargo para Salatiel Marrufo. Llegando, el chofer, me da una bolsa mediana con contenido. Momentos después llegó Salatiel Marrufo y entregándole dicho encargo. Quiero mencionar que no abrí la bolsa, pero sí presumí que contenía dinero y estaba siendo entregado a Salatiel Marrufo, como parte del pago por la designación de los directores del Fondo Mivivienda”, confesó Mauricio Fernandini ante las autoridades.

Sin embargo, lo que no dijo es que recibió un “bono de éxito” de parte de Sada Goray por haber servido de intermediario entre la empresaria y el Ministerio de Vivienda. Fenandini solo mencionó que recibió el pago de 10 mil soles mensuales por el alquiler de su vivienda.

Goray habría confesado al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder que entregó 80 mil dólares a Fernandini y 360 mil soles a la prima del periodista, Pilar Tijero Martino, por haberla contactado con Salatiel Marrufo, exjefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Vivienda.

¿Qué hizo Mauricio Fernandini con los 80 mil dólares?

Latina Noticias dio cuenta que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) encontró que el 20 de diciembre del 2021 Fernandini realizó un depósito en efectivo de 80 mil dólares a su cuenta en dólares en el banco BBVA, asegurando que el origen de los fondos provinieron de su trabajo en medios de comunicación.

Ese mismo día contaba en su cuenta con 40 mil 560 soles, pero hizo un depósito en efectivo por 150 mil soles y luego retiró 170 mil soles, declarando que todo provenía de sus ahorros.

El periodista pidió un préstamo hipotecario de 80 mil dólares, a un plazo de 10 años, con el que compró un departamento con cochera por 160 mil dólares . La otra mitad la pagó con un cheque de gerencia generado el mismo 20 de diciembre de 2021.

Fernandini pagó departamento con "bono"

