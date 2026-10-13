La banda más importante del genero de plena “La Nueva Escuela”, confirmó su arribo a nuestro país en unas semanas para cumplir con una serie de presentaciones en las principales discotecas y eventos de Lima.

La agrupación uruguaya viene sonando y posicionándose en los primeros rankings de las radios locales, validando el gran apoyo y cariño que viene recibiendo del público peruano.

Tras una primera visita a mediados de julio por diferentes ciudades y con shows que lograron el sold out, la agrupación uruguaya regresa a pedido de todos sus fanáticos y seguidores de la música plena.

La productora encargada de su gira IS2EASY Entertainment, confirmó hasta el momento seis presentaciones en Lima: Jueves 29 de octubre: La Industria - Miraflores, Viernes 30 - “Cardano” en San Martín de Porres, Sábado 31: evento peloteros.com, Dembow Prod. y Coven, finalmente el Domingo 01 noviembre se preparará la despedida oficial.

“Estamos muy agradecidos con el apoyo que estamos recibiendo, Perú prepárense que llegamos con un show completamente renovado y con muchas sorpresas. Gracias a todas las personas que piden nuestros temas en las principales radios, sabemos que estamos en las primeras posiciones de las rankings locales”, comenta Jonathan Suárez, vocalista de la agrupación.

La Nueva Escuela es una destacada banda uruguaya que se ha consolidado como uno de los máximos exponentes de la plena, un género musical tradicional de Uruguay. La agrupación ha ganado popularidad no solo en su país, sino también en el extranjero gracias a temas como Todita (La Boca), Mi plena, Galería, Se me olvida, Sábado Rebelde, Gata Only, La Presión, Tu Fanático, entre muchos otros. La agrupación ya viene sonando en las principales emisoras radiales del Perú.