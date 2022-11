Sin pelos en la lengua. Emilio Jaime se encuentra realizando una gira de medios para promocionar su nueva canción. Y es que el exchico reality no dudó en pronunciarse sobre el ampay de Deyvis Orosco saliendo de un conocido sauna que ofrecería “masajes tántricos”, luego de haber permanecido más de once horas dentro de dicho local.

En ese sentido, el cantante no fue ajeno a la polémica que se ha creado en el medio y declaró en exclusiva para el programa “D’Mañana”, donde fue consultado sobre si alguna vez habría asistido a un sauna.

“He ido una vez, me quedé una horita, solo fui al sauna (…) Eso sí no sé, desconozco (de los masajes tántricos). Masajes necesito, pero no sé si con final feliz”, expresó Emilio ante Metiche, Karla Tarazona y Vanesa Valencia.

Recordemos que el popular ‘Bomboncito de la cumbia’ ha hecho caso omiso a las declaraciones y ampay de Magaly Medina, y se sigue mostrando de lo más feliz junto a su familia, constituida por Cassandra Sánchez y su pequeño hijo Milan.

TE PUEDE INTERESAR