La cantante folclórica Dina Páucar atraviesa por el mejor momento no solo de su carrera, sino a nivel personal, pues ha logrado un formar “pack” junto a su esposo y mánager Rubén Sánchez, quien ha sido el hacedor de que su carrera vaya en ascenso.

“Llegó cuando no era exitosa, cuando Dina Páucar no era nada y ambos hemos hecho carrera juntos, así que, ni él es oportunista ni yo tampoco”, aseveró. Asimismo, la “Diosa del amor” expresó que “ambos permanecemos juntos porque nos admiramos y respetamos nuestras decisiones. Sin esta fórmula no hubiéramos llegado lejos”.

La querida cantante huanuqueña se mostró muy agradecida con sus seguidores. “Muchas gracias a mi hermoso público que me ha acompañado en este largo tramo. No pensé llegar vigente a celebrar estos 33 maravillosos años de carrera artística y, sobre todo, con mucho trabajo tanto en Perú como en el extranjero. Sinceramente eso es una bendición para mí y ahora acompañada, nada más y nada menos, que de mis hijos”, dijo.

Por lo pronto, Dina participará del “Segundo Festival de Música Peruana SONIEM FEST”, que se realizará el 19 de noviembre, desde la 1:00 p.m., en el Circuito Mágico del Agua del Parque de la Reserva con el fin de seguir promoviendo la riqueza musical de Perú.

Josimar (salsa), Dina Páucar (música andina), We The Lion (indie folk), Los Conquistadores de la Salsa (salsa), Diosdado Gaitán Castro (música andina), Willy Rivera (salsa), Dudó (rock), Grupo Maravilla (cumbia), Semillas Reggae (reggae), Gonzalo Calmet (bolero), Gustavo Ratto (música andina), Ketty Villaverde y Willy Terry (música criolla), Compay Quinto (cumbia), David Pando y su orquesta FUSA (música instrumental andina) serán parte de esta gran cartelera de lujo en conmemoración del “Día Internacional del Músico”, que se celebra todos los 22 de noviembre de cada año, en defensa de los derechos de los artistas musicales, autores, compositores y productores.

El 2º SONIEM FEST es gratuito para el público en general con tan solo pagar tu ingreso al Circuito Mágico del Agua. Este evento es organizado por la Sociedad Nacional de Intérpretes y Ejecutantes de la Música (SONIEM), en colaboración con EMILIMA y el respaldo de la Municipalidad de Lima.

TE PUEDE INTERESAR: