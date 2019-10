Doménica Delgado se sentó en el sillón rojo de “El valor de la verdad” y confesó detalles de sus romances con Pedro Moral y Antonio Pavón. Sin embargo, la modelo sorprendió a todos al revelar que el futbolista uruguayo Edinson Cavani la invitó a Francia.

“¿Te invitó el futbolista Edinson Cavani a un viaje a Francia?”, le preguntó Beto Ortiz a Doménica Delgado.

La modelo admitió que la estrella del PSG la invitó a París tras conversar a través de Instagram durante casi dos años.

Según Doménica, todo comenzó cuando ella grabó un partido de la selección uruguaya y etiquetó a Edinson Cavani: “La cosa es que yo lo etiquetó. Jamás en la vida yo hubiera pensado de que me hubiera respondido o hubiera visto el mensaje (...) De la nada me responde mi historia y me pone ‘hola linda, qué tal’. Entro a su Instagram y era el oficial”, contó.

Pese a que Doménica sospechaba que no era el verdadero Edinson Cavani, finalmente lo confirmó cuando hablaron por videollamada.

“Estuvimos hablando varios días seguidos y me dice que estaba en concentración. Y me dijo si quieres hacemos videollamada y yo dije dale, hacemos videollamada y así me aseguro si es él o no es y sí era (él). Yo me quería morir porque en todo momento pensé que estaba hablando con la persona que le maneja el Instagram”, explicó.

Doménica Delgado reveló que su vuelo nunca aterrizó en París, ya que por el mal tiempo tuvo que regresar a Madrid; sin embargo, poco después se enteró que Edinson Cavani recién había sido padre.

“Hubo un tiempo donde él y yo dejamos de conversar (...) me dio a entender que hubo problemas (con su esposa) y yo no tenía ni idea que él recién había sido papá. Ahí cortamos toda la comunicación porque una historia me puede decir a mí y la historia es totalmente otra”, manifestó.