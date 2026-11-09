Hace poco más de un año que escribió la ahora exitosa canción “La cumbia del papa” y jamás imaginó que esta composición llegaría con una bendición especial para su carrera musical. Y es que Donnie Yaipén ya tiene todo listo para cantarle al Sumo Pontífice el tema que lo ha hecho reconocido no solo a nivel nacional, sino internacional.

El escenario será el Estadio Nacional, recinto que albergará a más de 40 mil personas en la denominada “Vigilia de Oración con jóvenes”, que se realizará el próximo jueves 12 de noviembre. Donnie no solo cantará “La cumbia del Papa” junto a toda su orquesta, también compartirá escenario con la reconocida salsera Daniela Darcourt invitada igualmente a este evento especial.

El cantante expresó su entusiasmo por ser parte de este momento histórico. “Es una linda noticia que he recibido, estamos ya ultimando todos los preparativos y coordinaciones. Estoy muy emocionado de poder participar en este gran evento multitudinario con los jóvenes. Definitivamente es uno de los acontecimientos más importantes de mi carrera y espiritualmente me siento muy feliz”, sostuvo.

Así también Donnie Yaipén ha sido invitado para el estreno del documental “León del Perú” que se realizará el martes 10 de noviembre, a las 7:00 p.m. en la sede de la Biblioteca Nacional, y luego, esa misma noche, participará en el encuentro “León vuelve a casa” que se realizará en la Plaza de Armas de Lima.

En tanto el músico y cantante estará también como invitado en la misa que se realizará en las Pampas de Pimentel en Chiclayo, el viernes 13 desde las 7:00 a.m.

Donnie recordó a todos los jóvenes entre 16 y 35 años, que las entradas gratuitas para la “Vigilia de Oración con Jóvenes” en el Estadio Nacional, las podrán adquirir desde este lunes 9 de noviembre a través del portal de Teleticket.