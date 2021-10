La modelo Dorita Orbegoso estuvo de invitada este 26 de octubre en el magazine de Latina, ‘Mujeres al mando’. Ahora, la influencer no dudo en opinar sobre el tema del momento: la supuesta infidelidad de Melissa Paredes a su aún esposo Rodrigo ‘Gato’ Cuba con el bailarín Anthony Aranda.

Como se sabe, la exbailarina fue compañera de Melissa en el reality “Bienvenida la tarde” y dio más detalles de la personalidad de la actriz y protagonista de “Ojitos Hechiceros”.

“Melissa siempre ha sido una persona con el ego bastante alto, incluso cuando ella renuncia a la corona de Miss Perú por las fotos que salieron de ella, pues una Miss siempre debe cuidar la imagen, ella simplemente se quitó la corona y no pidió disculpas y tampoco se mostró apenada porque le quitaron la corona”, comentó en un inicio.

“Cuando terminó con Ignacio fu igual, siempre ella dominante, yo he compartido con ella esa situación y ella siempre ha tenido el ego muy alto”, añadió Dorita.

Además, Dorita cuestionó la relación que tenía Melissa con su suegro y su cuñado, quienes recientemente salieron al frente para apoyar al futbolista.

“Ella no llevaba una buena relación con su suegro ni con el único hermano de Rodrigo, ella ha tenido 5 años para limar esas asperezas. porque a veces un familiar te puede juzgar, no le puedes caer bien por lo que ve en pantallas, pero con cinco años de relación siendo tú la nuera, la esposa de tu hijo, tu cuñada, ¿por qué no existió nunca un acercamiento?”, argumentó la exvedette.

