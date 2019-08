Los abogados de la chica reality Macarena Vélez - y que llevan la denuncia en contra del abogado Adolfo Bazán por tocamientos indebidos- han asumido también la defensa de otra presunta víctima.

De acuerdo al testimonio al que tuvo acceso Día D, la joven denunció que el abogado intentó abusar sexualmente de ella. En aquella oportunidad, Bazán era pareja de su amiga y se metió a su habitación sin su consentimiento.

“Sentí que alguien me tocaba y me sacaban el brasier. Yo he abierto los ojo, he volteado y lo he visto a este tipo y lo he mirado molesta y le he dicho: no me toques y obviamente seguía borracha”, contó en su testimonio.

Añadió que cuando despertó, la joven se dio cuenta de lo que realmente había pasado y quedó en shock. “y cuando me he despertado, me quedé en shock por lo que había pasado. Era el enamorado de mi amiga y se había metido a mi cama”.

Tras lo ocurrido le contó todo a la entonces pareja del abogado. “Día D” también mostró la conversación.