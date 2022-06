La selección peruana cayó la tarde de ayer ante su similar de Australia en la tanda de penales, hecho que nos dejó sin un cupo al Mundial Qatar 2022.

Ante esta situación, las familias de los futbolistas de la selección peruana han sido el mejor soporte para los deportistas en este terrible momento por el que atraviesan pues Perú era el favorito a llevarse la chance de llegar al mundial.

La esposa de Miguel Araujo, Jacqueline Palomino, salió al frente para defender con garras al papá de sus hijos, pidiendo también dejar la burla y ser empáticos sobre todo en estos momentos.

“Seamos mejores personas, dejemos la burla, dejemos las alegrías de desgracias ajenas, y seamos más empáticos, más solidarios y más perfil bajo, sobre todo alentemos en todo momento en las buenas y en las malas, ¡aprendamos nada más! Te amo Perú, orgullosa de mi selección, te amo Miguel Araujo”, escribió la pareja del deportista peruano.

No solo eso, Jacqueline también hizo un pedido especial a los hinchas peruanos a quienes pidió seguir alentando no solo en las buenas sino también en las malas. Además, de no ser hinchas de los resultados.

“Ahora quiero ver a la mejor hinchada del mundo hacer su trabajo, apoyar en las buenas y malas y ¡no solo ser hinchas de resultados carajo!”, agregó la señora de Araujo.