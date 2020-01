El Origen de la Lucha: Thiago Cunha es visto con esta señorita en concierto

El participante de Esto Es Guerra: El Origen de la Lucha, Thiago Cunha, no pasó desapercibido durante el concierto del español Alejandro Sanz en el Estadio Nacional, a donde acudieron miles de fans; sin embargo lo curioso es que el garoto fue visto con una guapa señorita.

Al ser abordado por la prensa, el integrante de Esto Es Guerra: El Origen de la Lucha y ex pareja de Paloma Fiuza, Thiago Cunha descartó que sea su pareja, pero afirmó que todo está bien. Tras estas cortas declaraciones evitó responder con mayor detalles y atinó a gozar el concierto de Alejandro Sanz.

Durante la temporada de Verano, Thiago Cunha fue vinculado con Melissa Loza, pues incluso este le invitó a salir al cine a a cenar en vivo, al señalar que le parecía una mujer guapa. La 'Diosa', quien esta sola desde su ex relación con Guty Carrera no dudó en aceptar su propuesta.

Thiago Cunha también fue vinculado con su ex pareja, la hoy retadora Paloma Fiuza, con quien mantuvo cuatro años de relación, sin embargo dejó en claro que hoy por hoy son amigos. Así lo afirmó tras los supuestos celos de Facundo González, con quien la garota ha sido vista en varias oportunidades.

Por otro lado y no hace poco, Sheyla Rojas visitó el departamento de soltero de Thiago Cunha y se puso en apuros ante los coqueteos del brasileño. Durante el reportaje para “Estás en todas”, la ex participante de Esto Es Guerra recorrió cada uno de los rincones de nuevo departamento.

Fue en el cuarto de baño y en la habitación del garoto que Sheyla Rojas se puso nerviosa con su presencia. “Siempre que me baño tengo problemas porque no alcanzo a jabonarme en esa parte. ¿Me puedes ayudar?”, le dijo Thiago y Sheyla respondió muy nerviosa: “No, qué cosas me pides. Bueno, está bien, te voy ayudar”.





Esto Es Guerra: ¿Sheyla Rojas en coqueteos con Thiago Cunha?