Antonella, la hija de José Carranza, más conocido como el “Puma” Carranza, estuvo en el programa “Amor y Fuego” y contó la pesadilla que vivió al lado de su expareja, el futbolista Carlos Diez.

Tras denunciarlo por violencia física y psicológica, Antonella contó cómo empezó todo. “Cuando estaba embarazada en el 2016 estando en Trujillo y mis padres recién se enteran y está siendo complicado asimilarlo (...) Yo lloraba y decía que era por el tema del embarazo y en el 2017 ellos (mis papás) me seguían viendo llorar”.

Según la hija del “Puma” Carranza, el futbolista empezó con agresiones como jalones de cabello, pero luego estos se habrían intensificado.

“Yo siempre le encontraba conversaciones con otras personas y me pegaba y me cuestionaba por qué vía sus cosas. Siempre lo perdoné. Al principio solo eran jalones de cabello, arañones y no lo denunciaba. Lloraba constantemente”.

Además, la muchacha dijo públicamente que el futbolista planificó su embarazo. “Me golpeaba, pero más era el maltrato psicológico contante y me decía que iba a ser su mantenida. Él planeó mi embarazo y literalmente hizo que yo deje la universidad. Él me lo dijo. Yo nunca me cuidaba y fue mi primera vez y no sabía”.

