¡El rey llega por su corona ! Don Omar, uno de los máximos exponentes y pioneros del reguetón a nivel mundial, confirma su llegada al Perú para protagonizar una noche histórica el próximo 28 de octubre de 2027 en el Estadio Nacional, como parte de su gira internacional The Last King World Tour. Una cita imperdible para miles de fanáticos que esperan reencontrarse con el artista que marcó a varias generaciones y llevó la música urbana a conquistar escenarios de todo el planeta. La preventa inicia este jueves 19 de noviembre con un 15% de descuento con tarjetas Interbank.

Después de varios años de ausencia, William Omar Landrón, conocido mundialmente como Don Omar, viene a obsequiarnos una noche histórica donde promete repasar los éxitos que lo han convertido en un referente del reggaetón. Se reencuentra con su público peruano pero llega tambien a celebrar una trayectoria que ha dejado una huella imborrable en la historia del reguetón.

Los asistentes podrán disfrutar de un recorrido musical por los temas que se convirtieron en auténticos himnos y que siguen sonando con fuerza en las fiestas, discotecas y plataformas digitales: Danza Kuduro, Dale Don Dale, Pobre Diabla, Dile, Salió el Sol, Virtual Diva, Taboo, Ella y Yo, Bandoleros, Ojitos Chiquitos, Reggaetón Latino, Hasta Abajo, Sexy Robótica, Ayer la Vi, Angelito, Guaya Guaya, Dutty Love y Hasta Que Salga el Sol, entre muchos otros.

El Perú ocupa un lugar especial en esta historia. El cariño de sus seguidores ha acompañado al artista durante años y su retorno representa una oportunidad para revivir esas canciones que forman parte de la memoria musical de miles de personas. Será una noche para cantar a todo pulmón, recordar grandes momentos y demostrar que los clásicos del reguetón nunca pasan de moda.

Este 28 de octubre de 2027, el Estadio Nacional será escenario de una verdadera fiesta urbana. Don Omar llega con The Last King World Tour para reencontrarse con su público peruano y reafirmar que, cuando se habla de los grandes nombres del reguetón, su legado sigue ocupando un lugar de privilegio. La preventa para su esperado concierto inicia este jueves 19 de noviembre con un hasta 15% de descuento con tarjetas Interbank a través de Teleticket. ¡El rey está de regreso y promete hacer historia!