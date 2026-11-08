Los sonidos que marcaron una época volverán a los escenarios limeños con la llegada de MTV Hitz®, agrupación argentina que ha desarrollado una propuesta musical inspirada en los grandes éxitos de los años 90 y 2000. La banda llegará a la capital peruana como parte de su gira sudamericana, con una puesta en escena que combina guitarras, actitud rockera y diferentes vertientes de la música popular.

La historia de MTV Hitz comenzó en enero de 2019 en Reconquista, Santa Fe, Argentina, cuando un grupo de amigos decidió reunirse para tocar en vivo. Lo que nació como una iniciativa musical fue tomando forma hasta consolidarse en un proyecto con identidad propia, centrado en recuperar los sonidos que acompañaron a millones de jóvenes durante el cambio de milenio.

Su concepto reúne influencias del pop-punk, el rock alternativo y el nu-metal, una corriente que alcanzó gran popularidad a comienzos de los años 2000. En ese universo musical destacan referentes como Avril Lavigne, Linkin Park, Foo Fighters y Backstreet Boys, artistas asociados a estilos que dejaron una huella en la cultura popular internacional. La selección definitiva de canciones para el concierto de Lima dependerá del repertorio anunciado por la banda.

Más allá de sus influencias, MTV Hitz apuesta por una experiencia en vivo que evoluciona mediante cambios en el repertorio, recursos visuales y elementos de producción. Su propuesta busca trasladar al escenario la personalidad de aquellos sonidos y reunir diferentes estilos musicales en un espectáculo dirigido tanto a quienes crecieron con esa música como a quienes la descubren actualmente.

Una propuesta con presencia internacional y alcance digital

MTV Hitz ha llevado su espectáculo a escenarios de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, ampliando su recorrido por Sudamérica. Su participación en la gira de 2026 incorpora a Lima a ese itinerario internacional y abre una nueva oportunidad para acercar su propuesta al público peruano.

La agrupación también ha construido una comunidad digital significativa. Cuenta con 236 mil seguidores en Facebook, más de 111 mil en Instagram y 128,4 mil seguidores en TikTok, donde suma 1,5 millones de “Me gusta”. En sus plataformas oficiales, la banda promueve su identidad musical bajo el concepto “Revivimos tu adolescencia”, una idea que conecta su propuesta con los recuerdos y sonidos de una época.

El concierto se realizará el sábado 5 de diciembre en Yield Rock, Lima, como parte del South America Tour 2026. Las entradas están disponibles a través de Joinnus.