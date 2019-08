El protagonista de la serie Sin Senos sí hay paraíso o El final del paraíso, Gregorio Pernía ‘El Titi’, está nuevamente en Lima luego disfrutar el fin de semana de las bondades de la ciudad del Cusco.

Gregorio Pernía presentó en conferencia de prensa la cinta peruana “Mi novia es él”, la cual protagoniza junto al cómico peruano Edwin Sierra y a Melissa Paredes y cuyo estreno es este jueves 29 en todas las salas de cine.

Sin embargo, horas antes de su presentación, Gregorio Pernía se animó a subir un video donde revela que le aconsejaron no aceptar el papel de Tony en la película peruana “Mi novia es él”, la cual es producida por Edwin Sierra.

Gregorio Pernía le dijo sí a Edwin Sierra y así grabaron juntos "Mi novia es él" / Foto: César Bueno Cesar Bueno (nombre del dueño)

'El Titi' confesó sus allegados criticaron el cine peruano y le dijeron que hacer una película de comedia era "muy naco".

“Hace un año, me llamaron para formar parte de una película, hablé con compañeros, productores, directores y actores del medio y les dije: “me están llamando de Perú para hacer una película” y el 97% me dijo que no, que no hiciera la película, que era muy naca, otro me dijo: ¿en Perú hacen cine? y uno de ellos me dijo: “pero si usted está en un buen momento””, relató.

El popular 'Titi' también dijo que él no grabó la cinta por dinero sino porque escuchó el sueño de Edwin Sierra que, desde hace 15 años, quiso rodar la película con su personaje de "La Fuana".

“El actor tiene que medirse y torear en cualquier plaza y es un medio de llevar a su comida a la casa y esta película no la hice por dinero, la hice porque había un señor que me había hablado, que tenía 15 años hablando con su hijo de noche de una película que el quería hacer, Edwin Sierra, y a las personas hay que ayudarlas a cumplir sus sueños, así lo hizo Melissa Paredes, Edwin Sierra y hay que ayudar a la gente”, agregó.

“Mi novia es él” se estrena este jueves 29 de agosto

“Aquí estoy de corazón apoyando el cine peruano, el 29 estrenamos en todas las salas de Perú apoyando el cine peruano, queremos sacar mucho talento de Perú”, dijo el colombiano.

Por su parte, Edwin Sierra dijo estar feliz y que cumplió un sueño realizando esta película. “Feliz, contento con esta experiencia, un sueño hecho realidad. A todos los compañeros que se sumaron a esta idea y poco a poco nos fuimos integrando”, señaló el peruano.

Melissa Paredes confesó que la historia de “La Fuana” tiene un mensaje muy bonito. “Nos ha tratado muy bien (Edwin Sierra), una producción A1, me engrió bastante muy bonito y leer la historia, me pareció muy bonita, con mucho corazón, pero tiene un mensaje bonito”, dijo Melissa Paredes.

Video: Marisol Mayta