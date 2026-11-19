¡El despecho se canta, se baila y, por supuesto, se plancha! “Planchando el Despecho: Todas vuelven… ¡Tú también!” continúa conquistando al público. En sus dos funciones del 13 y 14 de noviembre en Lima, el espectáculo reunió a más de 8 mil espectadores, confirmando la gran acogida de esta propuesta que combina música, humor y mucho sentimiento.

Luego de agotar entradas en Trujillo, el espectáculo anuncia una nueva presentación en esa ciudad para este domingo 22 de noviembre. En esta ocasión, el público disfrutará de Gianella Neyra, Rebeca Escribens, Almendra Gomelsky y Katia Condos, quienes volverán a compartir escenario en una noche para cantar, reír y liberar todos esos despechos.

Maricarmen Marín destacó la alegría que le dejaron las presentaciones en Lima: “Estoy dando lo mejor de mí para seguir sumando a este hermoso proyecto. Lo más lindo es que el público siempre sale contento, alegre, todos pueden desfogarse. Cada espectáculo ha sido una felicidad infinita, estoy muy agradecida”, comentó.

Por su parte, Rebeca Escribens recordó que este año regresó al proyecto con renovada energía: “Este año volví con todo y ha sido maravilloso, la acogida del público ha sido muy grande, se siente una gran energía en el escenario, muchas gracias”.

En Arequipa, entretanto, quedan las últimas entradas disponibles para disfrutar de este espectáculo que sigue sumando éxitos en distintas ciudades del país.

Las entradas para la nueva función en Trujillo, este domingo 22 de noviembre, están disponibles a través de Ticketmaster.

¡Trujillo, no se lo pierdan! Gianella, Rebeca, Almendra y Katia los esperan este domingo 22 de noviembre para una nueva noche de “Planchando el Despecho”.