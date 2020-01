El español Fabio Agostini fue vinculado recientemente con la suboficial de la Policía Nacional del Perú, Josmery Toledo, quien se ha hecho conocida luego de que realizara un reto viral en Tik Tok.

El chico reality aclaró que no conoce a la suboficial y que jamás ha tenido algún romance con ella. Incluso se mostró un poco ofuscado por ser vinculado.

En declaraciones con Mujeres al Mando, Fabio Agostini respondió: “Me están involucrando con ella. Quiero decir una cosa, no sé por qué me involucran con ella. Yo a ella no la conozco la verdad. La he visto por Instagram y nada más, pero yo nunca he tenido nada con ella”.

Respecto a los “Me gusta” que puso a las fotos de la policía, Fabio Agostini añadió: “Yo le doy cien mil likes al día a un montón de chicas que ni conozco. Yo doy likes como hago zapping con el televisor. Yo no tengo y nunca he tenido nada con Jossmery. No la conozco. Igual yo ya estoy acostumbrado a que hagan noticias falsas”.