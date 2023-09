Fiorella Retiz asegura que aún cree en el amor: “Nunca dejen de creer”

Fiorella Retiz se encuentra en el ojo público tras las denuncia de unas supuestas amenazas del entorno de Aldo Miyashiro. Sin embargo, la comunicadora dice que no volverá a hablar del conductor de TV y reveló que aún cree en el amor.

A través de su cuenta de Instagram, la rubia respondió algunas preguntas de sus seguidores y confesó que no le cierra las puertas al amor, pese a las malas experiencias en el pasado.

“ Sí, siempre voy a creer en el amor. No importa si hay experiencias malas. Nunca dejen de creer en el amor ”, mencionó la exreportera de Miyashiro.

Asimismo, Fiorella comentó que no volverá a referirse sobre el ‘Chino’ y que las entrevistas que saldrán al aire, fueron grabadas hace un tiempo.

“ Yo no quiero hablar más de ese tema y que todo siga por la vía legal. Pero como les comenté, hace dos semanas grabé una entrevista (antes que suceda la llamada) que recién saldrá, pero la última vez que me referí al tema fue el día que me senté con Magaly, desde ahí no hablé nada más y no quiero hablar ”, se lee en la historia de Retiz.

