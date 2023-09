Fiorella Retiz está reconstruyendo una nueva vida tras el escándalo del ‘ampay’ con Aldo Miyashiro, ocurrido hace más de un año. Cabe mencionar que la periodista reconoció, en una entrevista, que ella no destruyó el matrimonio del popular Chino, pues ya estaba destruido.

“Mira, no creo que haya destruido algo que ya estaba destruido, por eso te digo que en las redes sociales es fácil ser juez, pero no me siento identificada con eso porque sé la verdad”, expresó Fiorella Retiz para Trome.

Luego continuó con: “te imaginas que conoces a una persona, pero no es así porque solo en los momentos más extremos o críticos recién conoces al ser humano, porque nadie sabe lo que viví. Hubo momentos en los que fueron muy crueles conmigo”

Fiorella Retiz opina sobre la nueva felicidad de Érika Villalobos

En una parte de la entrevista, Retiz comenta que se siente “menos culpable” de lo sucedido con Aldo Miyashiro, pues ahora ve a Érika Villalobos, feliz con una nueva persona.

“Todos merecen ser felices y ella es feliz ahora, hasta me siento menos culpable, me quita un peso de encima verla así y me emociono porque si yo tengo la ilusión de tener una familia real, bonita y ahora ella la puede conseguir, me parece lindo”, contó.