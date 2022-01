¡Fuertes declaraciones! Flavia Laos se encuentra en el ojo de la tormenta pública tras ser vinculada con la expareja de Luciana Fuster, Austin Palao, con quien además pasó Año Nuevo. Y es que la modelo no fue ajena al sismo de 5.6 grados que ocurrió este viernes 7 de diciembre en Lima.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la joven actriz contó la terrorífica experiencia que vivió alrededor de las 5 de la mañana, motivo por el que tuvo que salir corriendo de su cama, sin esperar cómo terminaría.

“Ay, story time. Dios mío chicos. Acaba de haber un temblor, todo Lima lo ha sentido. Me he levantado de la cama y me he ido a la calle corriendo calata literal, y mi mamá persiguiéndome con una frazada: ‘Hijita, tápate’”, comenzó contándole a sus seguidores.

“He terminado en la pista sin ropa y mi mamá tapándome, yo temblando con el corazón en la boca porque me dan demasiado miedo los temblores”, expresó.

Asimismo, la joven manifestó que su cuñado también la pasó mal, ya que nunca había experimentado un temblor. “No puedo parar de reírme. Chase, el flaco de mi hermana, no tenía ni idea qué es un temblor, nunca había estado en uno en su vida, es la primera vez y se ha levantado demasiado asustado”, agregó entre risas.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO