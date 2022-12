Gerard Piqué y Clara Chía Martí fueron el centro de los medios durante la semana porque circuló un rumor de que habrían terminado y que Shakira estaría en el centro de esta ruptura. La nueva pareja, que se mostró feliz tras el anuncio de la separación del exfutbolista y la cantante colombiana, fue vista recientemente en el aeropuerto de Barcelona y su actitud sorprendió a los usuarios por las especulaciones sobre su relación.

La joven relacionista pública de 23 años ganó una atención mediática impresionante cuando se develó que tendría un vínculo amoroso con Piqué. Luego, los besos y las fotografías confirmaron ese acercamiento romántico, convirtiéndose en el centro de titulares y comentarios de los seguidores de Shakira.

Diversos medios españoles informaron que Chía Martí no había resistido la presión mediática y, por ello, habría decidido dar un paso al costado de su relación con el empresario español. Socialité, además, publicó que la pareja se habría separado porque Piqué estaría extrañando a Shakira.

Los enamorados, además, fueron captados discutiendo y distanciada, lo que avivó las conclusiones de los medios y los usuarios en redes sociales. Conoce aquí si realmente Gerard Piqué y Clara Chía Martí terminaron su relación social y qué papel juega Shakira en todo esto.

Clara Chía Martí y Gerard Piqué agarrados de la mano en una boda (Foto: Revista Hola)

¿GERARD PIQUÉ Y CLARA CHÍA MARTÍ TERMINARON POR SHAKIRA?

No, Gerard Piqué y Clara Chía Martí no han terminado su relación sentimental y Shakira no tiene ninguna participación en este embrollo mediático. La pareja demostró estar unida cuando fueron captados en el Aeropuerto de Barcelona para tomar un vuelo a Praga, donde disfrutarán de unos momentos alejados de la presión mediática por la ruptura del exfutbolista con la cantante colombiana.

Mientras que Shakira habría viajado a Roma, Italia, junto a sus dos hijos Sasha y Milan, para disfrutar un tiempo a solas y fuera del ojo de los medios que los persiguen en todo momento para conseguir una exclusiva. La intérprete de “Monotonía” apareció con lentes de sol y un gorro para pasar desapercibida.

Hace una semana, Shakira y Piqué legalizaron el acuerdo de la tenencia de sus hijos, lo que permitiría que la estrella de la música pueda mudarse a Miami, en Estados Unidos, junto a sus dos pequeños, facilitando también las visitas que hará el exjugador del Barcelona y el tiempo que le corresponde para estar con los menores.