El Gran Chef Famosos presenta nuevos rostros en su emocionante competencia culinaria. Julián Zucchi, Nancy Cavagnari, Germán Loero, Alicia Mercado, Claudia Berninzon y Carolina Braedt son los retadores que han llegado para demostrar sus habilidades en la cocina y buscar un puesto en el concurso.

Ellos competirán contra los seis eliminados de la cuarta temporada del programa de cocina: Ximena Hoyos, Flor Polo, Saskia Bernaola, Rossini Jr, Renato Rossini y Checho Ibarra.

Diario Correo conversó con Germán Loero, para saber un poco más de lo que espera en este nuevo formato que presenta Latina TV.

“Se pudieron en contacto conmigo en la primera temporada, pero en ese momento estaba algo ocupado y no pude participar, pero la opción siempre estuve presente. Hace unas semanas, volvimos a hablar y se llegó a un acuerdo”, contó Germán.

Luego continuó con: “yo espero en este nuevo formato divertirme, es un programa que definitivamente es un éxito, la televisión es un show y un espectáculo, lo que va acorde conmigo”.

Germán Loero también se sinceró y contó que no es un gran maestro en la cocina, pero sí sabe preparar algunos platillos para no morir de hambre.

“Sé cocinar lo suficiente para no morir de hambre. Lamentablemente, no puedo comer chifa todos los días, ya lo intenté y no se pudo”, contó.

“Ahí está el asunto, todos estamos en un nivel bastante aceptable, porque si todos fueron chefs, espectaculares, nos estarían pidiendo que hagamos excentricidades, pero yo creo que todos estamos bastante parejos”, finalizó.

