Germán Loero sorprendió a sus seguidores con una fotografía en la que posa con su expareja, la actriz Natalia Salas, durante la Teletón 2019 realizada el sábado.

“Épico reencuentro con Natalia”, escribió en Twitter junto con la imagen, y agregó el hashtag “say no more” (no digan más).

¿Por qué la foto generó polémica? Bueno, en el 2010, la entonces actriz de ‘Al fondo hay sitio’, confirmó que Loero sí la agredió, y que la empujó en uno de los pasillos del Colegio San Agustín, durante la Teletón de dicho año. Había declarado, además, que su entonces novio, Juan Francisco Escobar, salió en su defensa.

“Es cierto, todo ello ha ocurrido y terminó en un chongo que no provoqué. Siento pena por Germán (Loero), y estoy avergonzada y triste por la Teletón”, expresó Salas en aquel entonces al diario El Comercio.

Según habían dicho los testigos, los actores Germán Loero y Juan Francisco Escobar se agarraron a golpes en plena campaña solidaria de la Teletón. Juan Francisco vio la agresión a Salas, increpó a Loero y le acusó de acosar a Natalia, iniciándose la trifulca entre los actores.

iNSTAGRAM GERMÁN LOERO

Natalia Salas ahora tiene una relación con el fotógrafo Sergio Coloma, desde el 2017.

“Yo había llegado a la conclusión que me quedaría sola. Después de relaciones tóxicas, una catastrófica, una insuficiente.. llegué a pensar que no existía hombre para mi. Que a lo mejor pedía mucho. Pero no quería conformarme (...) Pensé que no existía ese hombre que me llenara el corazón y las risas, que me dejara ser pero que también quisiera ser conmigo”; escribió hace unos días en Instagram.