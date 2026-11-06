El cantautor peruano Gian Marco fue reconocido como “Compositor del Año” en los Premios Heat 2026, celebrados este jueves 5 de noviembre en Puerto Vallarta, México, bajo el concepto “Al Estilo Jalisco”.

Un nuevo reconocimiento que celebra su trayectoria, talento y aporte a la música latina. Con una carrera marcada por canciones que han trascendido generaciones y fronteras, Gian Marco continúa consolidándose como uno de los grandes referentes de la composición en español. Su capacidad para contar historias a través de la música y conectar con distintas generaciones lo ha convertido en una de las voces creativas más importantes de la industria.

Gian Marco

“Agradezco a todos los que votaron por mi trabajo y por mis canciones. Siempre lo digo: el destino de una canción es la gente. Gracias a Premios Heat por considerarme en esta categoría y por seguir reconociendo y enalteciendo el talento de los artistas y la diversidad de géneros de nuestra música latina”, expresó Gian Marco.

NUEVO ÁLBUM

Este reconocimiento llega en un momento clave de su carrera, tras el lanzamiento de “Bajo La Manga”, su más reciente álbum de salsa, estrenado el pasado 15 de octubre. Una producción de siete canciones con la que explora nuevos matices musicales y reafirma su versatilidad artística, llevando su esencia como compositor a los sonidos de la salsa.

El cantautor peruano presenta su álbum número 18 titulado "Bajo la manga", que incluye temas inéditos a ritmo de salsa y una nueva versión de “Si Me Tenías”. FOTO: Difusión.

A este logro se suma su reciente ingreso al Salón de la Fama de los grandes compositores de la música latina, una distinción que reconoce el legado de quienes han marcado la historia musical de la región. Dos hitos que celebran no solo su trayectoria, sino también la vigencia de un artista que continúa creando, evolucionando y dejando huella.

Con el premio a “Compositor del Año”, Gian Marco suma un nuevo capítulo a una historia construida a través de canciones que siguen encontrando nuevas formas de conectar con el público latinoamericano.