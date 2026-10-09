A pocas semanas de volver al escenario con “Planchando el Despecho – ¡Todas vuelven, tú también!”, Gianella Neyra, Rebeca Escribens y Maricarmen Marín se reunieron en María Mezcal, en Miraflores, para compartir una noche de música, karaoke y canciones de desamor junto a distintas figuras del entretenimiento peruano.

La velada contó con Raúl Suazo, Daniel Bonifaz, Diego Dibos, Natalia Salas, Cielo Torres y Natalie Bourchier, quienes se sumaron a cantar y disfrutar de una noche marcada por la música, las conversaciones y esos temas que inevitablemente nos llevan a cantar a todo pulmón cuando el amor no salió como esperábamos.

Entre karaoke, canciones compartidas y momentos espontáneos, las artistas disfrutaron de una noche lejos de los escenarios, pero muy cerca del espíritu que representa Planchando el Despecho.

“Entre amigas la vida siempre será mejor, y estamos para eso, para animar, para consolar, para planchar juntas el despecho”, comentó Gianella Neyra.

Para Maricarmen Marín, la reunión fue apenas un adelanto de lo que se vivirá en noviembre.

“Esto es solo una antesala, porque Planchando el Despecho llega este 13 de noviembre al Parque de la Exposición, en Lima, y vamos a cantar, reírnos y, por supuesto, planchar juntas todo ese despecho. ¡Las esperamos!”, señaló.

El encuentro llega además en la antesala del regreso de un espectáculo que convocó a más de 8 mil espectadores y agotó funciones consecutivas en mayo. En esta nueva temporada, Maricarmen Marín, Gianella Neyra, Rebeca Escribens, Almendra Gomelsky y Katia Condos volverán a compartir escenario para reencontrarse con el público.

Creado en Colombia por el director y guionista Juan Carlos Mazo, Planchando el Despecho combina música en vivo, actuación, humor y relatos inspirados en experiencias de amor, desamor, resiliencia y segundas oportunidades. Su propuesta convierte esas canciones que acompañan los corazones rotos en una experiencia colectiva que el público canta de principio a fin.

“Planchando el Despecho – ¡Todas vuelven, tú también!” regresará a Lima este 13 de noviembre en la Explanada del Parque de la Exposición, antes de continuar su recorrido por Trujillo y Arequipa. Las entradas están disponibles a través de Ticketmaster.