Un año más, sola. La popular Gisela Valcárcel, decidió responderle a sus seguidores, quienes le preguntaron cuáles eran sus cábalas para tener un año exitoso, sin embargo, ella los choteó y confesó que lo que tiene, son costumbres.

Todo pareció ser parte del show. El coqueteo entre Gisela Valcárcel y Facundo González, dejó de sonar, cuando culminó el programa que tenía al argentino como competidor y ahora la ‘señito’, ni habla del ‘chico reality’, afirmando que pasará el Año Nuevo sola y con sus tradiciones.

“Les deseo un feliz cumpleaños, que nos agarre bien el 2023. Algunos me preguntan si tengo cábala y sí, aunque no es una cábala. Tengo costumbre. A las 12 hace años abrazaba a la persona. Ahora no. A las 12 estoy sola seguramente y si Dios quiere tocaré con mi mami con una mano y mi primer pensamiento será para Dios”, de este modo, Gisela mostró su esperanza de recibir el 2023 con su madre y aun sin el amor de su vida.

