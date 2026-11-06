Antes de alcanzar la fama y convertirse en uno de los rostros más conocidos de la televisión peruana, Gisela Valcárcel fue una niña que creció entre las calles de La Victoria, un barrio que guarda los recuerdos más importantes de su infancia. Hoy, muchos años después, regresa a esos lugares para compartir una parte de su historia en el segundo capítulo de su vlog “Más allá del show”, titulado “Gisela Valcárcel, antes de la fama: La Victoria marcó su vida”.

Durante este recorrido íntimo, Gisela vuelve al pasaje Sebastián Barranca, donde estuvo ubicada la casa en la que vivió junto a su familia. Entre recuerdos y anécdotas, evoca las enseñanzas de su madre, las travesuras de niña y hasta aquellos momentos en los que tuvo que aprender a defenderse.

Gisela Valcárcel, hoy, muchos años después, regresa a La Victoria para compartir una parte de su historia en el segundo capítulo de su vlog "Más allá del show", titulado "Gisela Valcárcel, antes de la fama: La Victoria marcó su vida". FOTO: Difusión.

“La mujer que soy empezó en estas calles”, expresa al reencontrarse con el barrio que fue testigo de sus primeros años.

Uno de los momentos más personales del episodio llega cuando recuerda cómo conoció a su padre. Gisela cuenta que tenía alrededor de cinco años y medio cuando su madre le presentó a un hombre que hasta entonces no formaba parte de sus recuerdos.

“Mi mamá me dijo: es tu papá. Y fue un shock”, relata, compartiendo una experiencia que marcó su infancia y que hoy recuerda desde una mirada más madura.

También revive divertidas anécdotas de su niñez, como aquella ocasión en la que su madre le pidió aprender a defenderse después de que un niño del barrio la hiciera caer repetidamente. Una enseñanza que, según cuenta, puso en práctica y que le dejó una lección que la acompañaría a lo largo de su vida.

Pero el recorrido no solo está marcado por la nostalgia. Al recordar sus orígenes, la conductora comparte una reflexión sobre la importancia de reconocer de dónde venimos y tener claro hacia dónde queremos llegar.

“Es hermoso saber cuáles son tus orígenes, de dónde vienes. Es importante, pero aún más importante es saber hacia dónde vas”, señala.

Gisela Valcárcel permite conocer una parte de su historia que va más allá de los reflectores: sus raíces, su familia, las experiencias que la marcaron y las enseñanzas que conserva hasta hoy. FOTO: Difusión.

En otro momento, Gisela recuerda aquella necesidad de salir adelante que comenzó a impulsar sus sueños y decisiones. “Aprendí que el hartarte a veces de una situación es un buen motor para cambiar”, comenta, destacando cómo las circunstancias difíciles también pueden convertirse en oportunidades para transformar la propia vida.

El capítulo también muestra su cercanía con los vecinos y las personas que encuentra durante el recorrido, una relación con el público que reconoce como una de las partes más especiales de su trayectoria.

“Yo soy una persona que se ha hecho conocida por esta relación con el público y eso me encanta”, afirma.

Finalmente, Gisela comparte una reflexión que resume el mensaje de esta entrega: “Las circunstancias no todas son buenas, y no lo sabré yo. Pero se trata de que esos momentos difíciles te hagan no solo más fuerte, sino más sensible”.

(Foto: GV Producciones)

Con este segundo episodio de “Más allá del show”, Gisela Valcárcel permite conocer una parte de su historia que va más allá de los reflectores: sus raíces, su familia, las experiencias que la marcaron y las enseñanzas que conserva hasta hoy. Porque, como ella misma recuerda, lo importante no es dónde empezaste, sino hacia dónde quieres llegar.

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