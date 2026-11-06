Grupo 5, el grupo de oro del Perú, sigue sumando galardones a su brillante carrera en el mundo de la música. Esta vez se llevaron por primera vez el premio “Heat Latin Music Awards” en la categoría “Mejor Artista Tropical”.

Christian, Andy y Elmer Yaipén, quienes se encuentran en Puerto Vallarta, en México, recibieron muy emocionados el premio en presencia de artistas y personalidades de la industria discográfica.

Grupo 5 obtuvo el premio a Mejor Artista Tropical en los Premios HEAT 2026. (Foto: Prensa Heat)

Grupo 5 gana en los Premios Heat 2026

La agrupación de Monsefú, que impone por estos días su nuevo hit “El Secreto”, le ganó en la lista de nominaciones a artistas de la talla de Romeo Santos, Carlos Vives, Los Ángeles Azules, Olga Tañón y Prince Royce.

“Buenas Noches… Estamos muy emocionados, somos la segunda generación del Grupo 5 que lleva 53 años de trayectoria y aquí estamos haciendo un poquito de historia. Para ti Elmer, un beso hasta el cielo y para nuestras familias. Gracias al público por su valiosa votación, gracias a todos ustedes, nuestros colegas… de verdad, ¡qué emocionados estamos!”, expresó Christian Yaipén al recibir el galardón junto a sus hermanos Andy y Elmer.

GRUPO 5 FUE NOMINADO POR TERCERA VEZ EN LOS PREMIOS HEAT.

El Grupo 5 fue parte también del show estelar de los Premios Heat al participar en el homenaje a Olga Tañón interpretando el tema “Que se vaya” y además presentó una de las categorías musicales.