La salsa colombiana está de fiesta y el Perú también Grupo Niche celebra emocionado su triunfo en los Latin Grammy 2026 y dedica este importante reconocimiento no solo a Colombia, sino también al Perú, y a los latinos en el extranjero que hacen Patria fuera de sus tierras, que los han acompañado y respaldado a lo largo de su trayectoria artística.

La emblemática agrupación colombiana conquistó el gramófono en la categoría Mejor Canción Tropical por Realidad-Es, un reconocimiento que llena de orgullo a sus integrantes y reafirma su vigencia internacional.

El director y compositor José Aguirre, encargado de este nuevo hit de la orquesta colombiana, también dedicó este trofeo a su familia, a los damnificados del terremoto de Cali, a Yanila Varela, hija y Manager del Grupo fundado y creado por su padre Jairo Varela, reconocimiento que llena de orgullo a sus integrantes y reafirma su vigencia internacional

Los integrantes de Niche destacan que este premio también les pertenece a los peruanos, gracias al cariño, la admiración y el respaldo que han sentido del público nacional durante todos estos años de carrera. Un vínculo especial que los llena de emoción y que esperan retribuir muy pronto sobre el escenario.

CONCIERTO

Precisamente, los colombianos se encuentran felices y emocionados por llegar a Lima para reencontrarse con sus seguidores y ser parte de Una Noche de Salsa 15, en abril de 2027, en el Estadio San Marcos.

La agrupación promete llegar con todos sus grandes éxitos, entre ellos “Cali Pachanguero”, “Una Aventura”, “Gotas de Lluvia” y “Busca por Dentro”, canciones que han marcado generaciones y que seguramente harán bailar a miles de asistentes.

Su reciente triunfo en los Latin Grammy convierte su presentación en uno de los momentos más esperados de este festival, que reunirá a grandes exponentes internacionales de la salsa.

Las entradas para Una Noche de Salsa 15 ya se encuentran disponibles en Teleticket. ¡Grupo Niche llegará a Lima con Grammy, emoción y toda su artillería musical!