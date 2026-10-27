Anime Perú Fest regresa con una de sus ediciones más grandes del año. Este 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre de 2026, en pleno fin de semana de Halloween, Convexia Expo Center se convertirá en el punto de encuentro de los amantes del anime, manga y la cultura asiática, con tres días de entretenimiento, invitados internacionales, espectáculos musicales y una programación renovada que promete sorprender a los asistentes. Entradas disponibles en Joinnus.

La feria se presenta como un plan diferente, con música en vivo, cosplay, personajes inolvidables y experiencias para disfrutar con amigos o en familia.

Entre los principales atractivos destaca la participación de dos reconocidos artistas internacionales: César Franco y Noelia Lestani. César Franco, reconocido cantante e intérprete de temas emblemáticos del anime, llegará para conectar con los fanáticos a través de la música que ha marcado a distintas generaciones. Por su parte, Noelia Lestani, actriz de doblaje reconocida por dar voz a Pomni en El increíble circo digital, compartirá una experiencia especial con sus seguidores.

La música también tendrá un papel protagónico con la presentación de Atodivarius, una banda sinfónica que deleitará al público con interpretaciones inspiradas en el universo del anime, combinando la fuerza de los instrumentos con la emoción de melodías que han acompañado a miles de fanáticos. A esta propuesta se sumará un espectáculo tributo a Alien Stage, ampliando la oferta artística de esta edición.

Durante las tres jornadas, el festival contará con más de 100 marcas y emprendimientos, además de zonas temáticas dedicadas al gaming, tecnología, cosplay, K-pop, coleccionismo, ilustración y cultura geek. Los visitantes podrán recorrer espacios interactivos, descubrir productos exclusivos y participar en diversas actividades preparadas especialmente para esta edición.

El escenario principal será otro de los grandes protagonistas, con concursos de cosplay, presentaciones de K-pop, espectáculos en vivo, dinámicas con el público y múltiples sorpresas. Asimismo, se desarrollarán activaciones de marcas, experiencias fotográficas y espacios de encuentro que permitirán a los asistentes vivir el festival más allá del escenario.

Anime Perú Fest Special Edition reunirá a fanáticos de distintas generaciones en una celebración que conecta los clásicos del anime con las nuevas propuestas de la cultura asiática y geek.

Como parte de los beneficios de ingreso, las personas que asistan con un cosplay reconocible de anime, manga, videojuegos, cómics o cultura pop podrán ingresar gratuitamente al festival. Asimismo, el viernes 30 de octubre, los estudiantes universitarios que presenten su carné universitario tendrán ingreso libre. Los menores de 5 años y las personas mayores de 65 años también podrán ingresar sin costo, previa presentación de su DNI.

Este fin de semana de Halloween, Convexia Expo Center será escenario de tres jornadas dedicadas al anime y la cultura geek, con música en vivo, invitados internacionales y actividades para los fanáticos de todas las edades.