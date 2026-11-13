Conductora de televisión y destacada cantante, Maria Grazia Polanco sorprendió a propios y extraños con su debut en las novelas, de la mano de Michelle Alexander, con Del Barrio Producciones. Esta etapa de su carrera no es producto del destino, sino de un trabajo arduo de formación en talleres de actuación. Hoy sueña con tener su protagónico y hacer películas. El cielo es el límite para ella.

- Estás con la novela y también el programa “Domingos de Fiesta”. ¿Es tu primera experiencia como conductora?

Es una faceta totalmente diferente para mí porque aquí yo presento a los artistas; ellos son las estrellas de este programa. Como conductora sí es mi primera experiencia, ya son 4 años que se pasaron volando. Dios mediante regresamos el 2027. Me gusta mucho este formato porque es sano, cultural y permite un contacto cercano con la gentes. Es un programa exitoso con 13 años al aire.

- “La vida que me robaste” es la segunda novela de tu carrera y con Del Barrio Producciones. Debutaste con “Luz de Luna” 4.

Así es. En Del Barrio Producciones, liderado por Michelle Alexander y sus hijos, te tratan como familia. A todos —técnicos, cocineros, maquillaje, actores— nos tratan con mucho cariño, respeto y empatía.

- ¿Cómo se da el salto a la actuación?

Siempre me gustó actuar y me preparé mucho esperando la oportunidad. Estuve 7 años en la orquesta Bembé y mi prioridad debía ser la orquesta porque trabajaba para otras personas y dependía de los permisos. Cuando llegó Domingos de Fiesta, al grabar solo un día a la semana, no hubo problema. Pero una novela demanda más tiempo, así que decidí ser solista para hacer cosas distintas y pisar nuevos escenarios.

- ¿Te costó dejar la orquesta Bembé?

Me costó un montón por el miedo a perder la estabilidad económica. Decidí arriesgarme en una época difícil para la música, como fue pospandemia, pero era el momento de tomar decisiones y liderar. Como soy cristiana, todos mis proyectos se los entrego a Dios y le pido sabiduría. A los dos meses de ser solista me llamó el director Raúl Suazo junto a la productora Bluhaus para convocarme al musical “Reinas de Corazones”.

- ¿Te preparaste en los talleres de Del Barrio o en otros lugares?

Recibí formación en distintos talleres de actuación y también clases personalizadas con Armando Machuca. En “Reinas de Corazones”, que era un show variado de seis actrices que cantan y bailan, encajaba el paquete completo.

- Luego diste el salto a la televisión

En el preestreno de la obra asistieron muchos directores y celebridades, entre ellos Michelle Alexander, quien quedó encantada y pidió hacerme un casting. Al día siguiente hice la prueba y luego me citaron para un casting con André Silva. Me dieron el personaje de Martina en “Luz de Luna”. Michelle me contó después que le sorprendió no haberme visto actuar antes. Ahora interpreto a Sharon en “La vida que me robaste”, que es un personaje totalmente diferente: superhistriónica, intensa y, para variar, mal en el amor.

Maria Grazia Polanco brilla en Domingos de Fiesta. (Foto: Martin Pauca).

- ¿Qué tiene Sharon de Maria Grazia?

Sharon está cantando todo el tiempo en su peluquería, cuando está feliz o triste, e improvisan textos de mis canciones. Es extrovertida. Sharon está repotenciada en intensidad, mientras que Maria Grazia va a unas revoluciones más abajo.

- Sorprendiste con tu debut en Luz de Luna

Si no hubiese hecho un buen trabajo en la primera novela, no estaría en esta; hay una preparación previa en talleres de actuación, conducción, impro, clown y locución. Tengo metas altas: quiero hacer cine y voy a hacer un protagónico porque así lo estoy manifestando.

- Recuerdo tu etapa en el programa de baile de Gisela Valcárcel donde tu participación duró poco. Sentí que no encajabas en la dinámica del programa de entrar en la polémica

Creo que mi participación no duró tanto precisamente por eso. Pero, además, ni bien entré al programa, atravesé la enfermedad y el fallecimiento de mi papá. Mi papá murió a la semana de ser presentada. Era durísimo ir a ensayar y seguir con mi vida sin tener tiempo para vivir el duelo. Sentí frustración porque quisieron hacer un show de mi dolor, pero entiendo que es parte del formato.

- ¿Volverías a un reality de baile o prefieres dedicarte a la actuación?

No lo descarto, siempre y cuando sea una competencia sana, que no implique discutir ni pelear armadamente por cámaras. No necesitas de un escándalo para poder brillar.

- Hay muchas mujeres destacando en la salsa. ¿Cómo es tu relación con tus compañeras?

Existe mucha cordialidad y respeto. No hay tiempo para reunirnos a entablar una amistad profunda, pero cuando nos encontramos en radios o eventos hay mucho afecto. Ya grabé una colaboración con Kate Candela, tengo una propuesta pendiente con Brunella Torpoco.

- ¿Cómo está el corazón de Maria Grazia?

Estoy soltera. Siempre he manejado mi vida sentimental con mucha discreción y perfil bajo. He tenido muchas decepciones, pero no sufro, ni lloro, gracias a Dios tengo trabajo y no hay tiempo para pasarlo mal; pero no le cierro las puertas al amor. Que venga el amor, el matrimonio y los hijos; creo en el amor verdadero y sé que Dios tiene a alguien para mí.

Maria Grazia Polanco brilla en Domingos de Fiesta. (Foto: Martin Pauca).

- ¿Qué se viene para Maria Grazia?

En mi música he grabado una colaboración con el grupo Dan Den de Cuba. Voy a lanzar mi primer tema inédito escrito por mí y me encantaría seguir haciendo novelas, quiero hacer películas, teatro. Me encantaría seguir con Del Barrio.

ALGO MÁS

Maria Grazia es parte de la obra musical “Avenida Larco” que se presenta en La Cúpula de las Artes donde canta rock.