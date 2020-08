You Salsa se repotencia en el mercado de la música. A través de redes sociales, Mariale Salazar y Jean Pierre Puppi anunciaron a la nueva integrante en la familia de la escuela virtual de la orquesta: la reconocida cantante y compositora cubana Isabel Iñigo.

Con más de 38 años de carrera artística, es considerada como una de las más grandes intérpretes de boleros, sones, chachachá, salsa, entre otros géneros. “Hola a todos, le damos la bienvenida a la maestra Isabel Iñigo a nuestra escuela de música. Para nosotros es un placer tenerla como profesora de canto y coach vocal. Es un sueño que perseguimos en You Salsa y por fin está con nosotros. Es usted muy hermosa maestra, la admiro muchísimo”, precisa la voz femenina de You Salsa, Mariale Salazar, en el video compartido por redes sociales.

¿QUIÉN ES ISABEL IÑIGO?

Isabel Iñigo radica hace 19 años en el Perú. Comenzó su carrera en el grupo Génesis en Cuba, realizó viajes internacionales que la llevaron a Europa y gran parte de América. Ha compartido escenario con Abel Páez, Jean Pierre Magnet, Elsa María Elejalde, Julie Freundt, Cecilia Barraza, Cecilia Bracamonte, Rosa Flor, Leo Amaya, Lourdes Carhuas, Rey Ruiz, Tito Nueves, Juan Carlos Nalli, entre otros. Además, participó como jurado y profesora de canto en ‘Latin American Idol Perú’, ‘El Artista del Año’ y ‘La Banda’.

”Estoy encantada de estar con ustedes. Vamos a participar en este proyecto muy interesante, así que los invitamos a todos que se integren y se enteren lo que va a pasar. Estoy muy orgullosa de que me hayan llamado. Para mí es un placer. Me encanta estar rodeada de juventud, de jóvenes bellos y sé que se va a sumar gente muy talentosa, por eso los invito a que no se pierdan este proyecto. Estoy recontra feliz. Sé que va a ser exitoso”, comenta emocionada la artista y empresaria.

“Queremos darle la bienvenida maestra, ya forma parte de la escuela virtual de música You Salsa. Déjeme decirle que todos los que cantamos soñamos ser alumnos de la gran Isabel Iñigo. Ya quiero empezar mis clases”, dice Jean Pierre Puppi quien se confiesa admirador de la artista nacida en Cuba.

LO QUE DEBE SABER

You Salsa se convirtió en la orquesta revelación del 2019 posicionando cuatro temas en las radios salseras a nivel nacional y logró el récord de medio millón de oyentes al mes en Spotify.

Las inscripciones de las clases de canto en la escuela virtual de música You Salsa con la maestra Isabel Iñigo ya empezaron para alumnos principiantes, intermedios y avanzados. Más información: WhatsApp 940 410 046 y redes sociales de You Salsa Escuela.