La modelo Ivana Yturbe se refirió a la pérdida involuntaria que sufrió a inicios de año, cuando algunos de conductores de televisión ya habían anunciado que estaba esperando su primer hijo con Beto da Silva.

En diálogo con América Espectáculos, Ivana Yturbe contó que sentían presión porque salían noticias sobre su supuesto embarazo cuando ella había perdido a su bebé.

“Ha sido complicado, complicadísimo, más aún cuando teníamos a veces la presión de que salían a decir ‘no, pero di que estás embarazada’. Escúchenme, no; y tampoco quería explicarlo porque hay cosas que uno prefiere guardarse o vivir, pasar su proceso, y después, cuando ya uno se siente preparada y lista, lo puede contar”, expresó.

La modelo explicó que su familia y ella sufrieron con esta noticia: “Y sí, pasé por una etapa bien complicada, yo creo que todas las mamás que han pasado por este momento me entienden, saben lo difícil que es. En este aspecto sí era un poco más emocional, pero lo que más me dolió fue mi abuela, de hecho fue algo que no le habíamos contado, queríamos mantener a mi abuela llena de buenas noticias, esta no era una noticia tan linda para ella, ya está feliz y tranquila”.

Afortunadamente, Ivana Yturbe quedó embarazada otra vez: “Este bebito se vino ahí nomás, así al toque, rapidísimo y la verdad es que nos dio mucha felicidad y alegró todos esos días que de verdad no eran tan felices”.

FUENTE: América TV

TE PUEDE INTERESAR