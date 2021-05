Tras confirmar que está esperando su primer hijo con Beto da Silva, Ivana Yturbe reveló que no fue fácil quedar embarazada, ya que antes había sufrido una pérdida.

En la publicación de Instagram en la que confirmó que está embarazada, Ivana Yturbe contó que se trata de un sueño hecho realidad porque había pensado que nunca se convertiría en madre.

“Quiero contarles también que convertirme en mamá no ha sido nada fácil, después de haber pasado por momentos difíciles y haber tenido una pérdida que me afectó mucho emocionalmente, llegué a pensar que este momento no llegaría. Pero confiando mucho en Dios, ¡llegó nuestr@ bebit@!”, se lee en la publicación.

En ese sentido, Ivana Yturbe explicó que demoró en dar la noticia de su embarazo debido a la pérdida que sufrió antes:

“Gracias a ustedes por estar conmigo en cada paso, en serio, me moría por contarles desde el día en el que nos enteramos, pero como saben hay que esperar el tiempo prudente para dar esta noticia (sobretodo, por mi experiencia anterior)”.

La modelo también agradeció a su esposo por apoyarla durante este proceso: “Gracias mi amor @betoto1996 por ser el mejor compañero en esta aventura y vivir conmigo el día a día de este proceso, engreírme, aguantar estos cambios locos hormonales (que ni yo los entiendo) y cumplir todos mis antojitos”.

