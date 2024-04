Jefferson Farfán dio una entrevista junto a Roberto Guizasola para ‘Estás en Todas’, donde hablaron de su nuevo programa de Youtube ‘Enfocados’. La ‘Foquita’ fue consultado por su expareja Yahaira Plasencia, con quien mantuvo una relación hace algunos años atrás.

La conductora Natalie Vértiz le consultó al exfutbolista si no tenía problemas en saludar a la nueva conductora de ‘Al Sexto Día’.

“ No tengo ningún problema, mi mamá siempre me enseñó la educación, siempre ‘hola y chau’, no tendría ningún problema ”, sostuvo Farfán.

Yahaira Plasencia sobre la última hija de Jefferson Farfán: “Un bebé siempre es una bendición”

Yahaira Plasencia habló después de varios años de Jefferson Farfán sobre la revelación del futbolista, donde contó que tiene una hija de un año y dos meses en su podcast ‘Enfocados’.

“Mira yo no hablo de Jefferson hace muchísimos años porque obviamente no tenemos absolutamente nada que ver. Le deseo todo lo mejor, claro está, y siempre he creído que un hijo es una bendición entonces me parece súper bien, le deseo todo lo mejor, siempre lo he dicho y es una bendición, un bebé siempre es una bendición. Le deseo el bien a todo el mundo y ahora él que tiene un hijo súper bien y le deseo todo lo mejor”, expresó la conductora de ‘Al Sexto Día’.

Asimismo, la cantante negó conocer a Darinka Ramírez, quien sería la madre de la hija de la ‘Foquita’.

“No la conozco, no sé absolutamente nada de su vida hace mucho tiempo”, sostuvo.

Te puede interesar