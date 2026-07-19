El reconocido compositor presenta la tercera entrega de su serie audiovisual desde Fisch Studios, rescatando uno de los mayores éxitos de su trayectoria.

ESTRENO EXCLUSIVO ÚNICAMENTE EN YOUTUBE.

Tras la gran acogida de las nuevas versiones de “Invencible” y “Estoy tan gris”, Jeffry Fischman devela el tercer capítulo de sus sesiones de estudio con una entrega muy esperada. Se trata de “En esta habitación”, pieza originalmente lanzada en el año 2000 como parte del icónico álbum Hembra, y que se mantiene hasta hoy como uno de los pilares más importantes en la historia del rock peruano.

Lejos de apelar a la nostalgia o a la simple recreación de un aniversario, Fischman aborda esta composición, de su autoría, desde su realidad actual: la de un productor y artista en constante evolución que este año inició su camino solista con el sencillo “Alejándome de Ti”.

De esa búsqueda nace este proyecto audiovisual disponible exclusivamente en YouTube, una plataforma donde el miembro fundador de Libido, banda elegida por Billboard entre las 50 más influyentes del rock en español, decide darles un nuevo aire a las canciones que definieron su carrera.

“No quise volver a registrar estos temas para mirar hacia atrás, sino para entender quién soy hoy en día. Son canciones que han madurado conmigo y que, con los años, van cobrando un sentido diferente”, reflexiona Fischman sobre el trasfondo de la sesión.

Espontaneidad y nivel internacional desde Fisch Studios

Más que una nueva grabación, este registro reúne un nuevo enfoque de Fischman como artista y compositor donde prioriza la química del momento y su madurez por encima de la copia fiel de la versión de estudio. El proyecto cuenta con la producción del propio Fischman, la mezcla en conjunto de Jose Carlos Ponce y Jeffry Fischman, y la masterización a cargo del legendario Ted Jensen en Sterling Sound.

La grabación es también como carta de presentación para Fisch Studios, el nuevo centro de operaciones creativas del músico en Lima, diseñado especialmente para el desarrollo, producción y experimentación de proyectos artísticos propios y de nuevos talentos.

El video oficial está disponible de forma exclusiva en su canal de YouTube, impulsado principalmente a través de sus comunidades​y plataformas​digitales.

https://youtu.be/qrPDMG1zHl0?si=ltQlcNcjLr2lBHEZ

En los próximos meses vienen nuevos lanzamientos de temas originales.