Jerry Rivera, uno de los más grandes exponentes de la salsa y dueño de una de las voces más románticas y reconocidas del género, llega al Perú para protagonizar una noche inolvidable, cargada de sentimiento, ritmo y esos éxitos que han marcado generaciones enteras. El esperado encuentro con sus seguidores será el viernes 12 de febrero de 2027, en multiespacio Costa 21, en un espectáculo que promete conquistar los corazones de los amantes de la buena salsa. La preventa inicia este 22 y 23 de octubre, desde las 10 de la mañana, con un 15 % de descuento pagando con tarjetas Interbank.

La voz romántica que revolucionó el género vuelve a convertirse en protagonista de las historias de amor de miles de fanáticos. Prepárate para cantar, bailar y revivir los recuerdos que acompañaron innumerables romances al ritmo de canciones como “Amores como el nuestro”, “Qué hay de malo”, “Cara de niño”, “Casi un hechizo” y “Cuenta conmigo”, temas que se mantienen vigentes y forman parte de la banda sonora sentimental de varias generaciones.

Desde sus inicios, Jerry Rivera se consolidó como una de las figuras fundamentales de la salsa romántica. Su talento, carisma y estilo inconfundible lo llevaron a conquistar escenarios internacionales desde muy joven, convirtiéndose en uno de los artistas más queridos del género y en un referente para nuevas generaciones de intérpretes. A lo largo de su trayectoria, ha cosechado éxitos musicales y reconocimientos que respaldan su lugar privilegiado en la historia de la música tropical.

Su propuesta artística combina la fuerza de la salsa con letras cargadas de romanticismo, desamor, pasión y esperanza. Esa fórmula, sumada a su inconfundible interpretación, ha permitido que sus canciones trasciendan el tiempo y continúen conquistando tanto a quienes crecieron con su música como a nuevos seguidores.

El público peruano tendrá la oportunidad de disfrutar de un espectáculo imperdible, donde la nostalgia y el ritmo sabroso se apoderarán de Lima por una única noche. Será una celebración de la salsa romántica, con grandes clásicos, emociones a flor de piel y una conexión especial entre el artista y sus seguidores.

Las entradas para el espectáculo en Costa 21 estarán disponibles en preventa los días 22 y 23 de octubre, desde las 10 de la mañana, con un 15 % de descuento pagando con tarjetas Interbank.

La cita está hecha para los amantes de la salsa y para todos aquellos que alguna vez dedicaron una canción de Jerry Rivera. Una noche para recordar que hay amores que pasan, historias que cambian, pero canciones que permanecen para siempre.