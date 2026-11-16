La salsa tiene una cita imperdible con la historia. José Alberto “El Canario”, una de las voces más emblemáticas y queridas del género tropical, celebrará sus 50 años de trayectoria artística con un espectacular concierto en Lima, el sábado 16 de enero, en la Explanada del Parque de la Exposición. Las entradas estarán en preventa en Teleticket los días 17, 18 y 19 de enero con un 30% de descuento con cualquier medio de pago.

Con una carrera marcada por éxitos, reconocimientos internacionales y una conexión inquebrantable con el público salsero, el intérprete dominicano promete una noche cargada de nostalgia, romanticismo y sabor, recorriendo las canciones que han convertido su nombre en una verdadera leyenda de la música latina.

Temas inolvidables como “Discúlpeme señora”, “Sueño contigo”, “Mis amores” y “Bailemos otra vez” forman parte del repertorio que ha acompañado a varias generaciones de amantes de la salsa y que promete convertirse en protagonista de esta celebración histórica.

A lo largo de cinco décadas, José Alberto “El Canario” ha demostrado su extraordinario talento como cantante y sonero, conquistando escenarios de América, Europa y el mundo, y manteniendo vigente una propuesta musical que combina elegancia, sabor y tradición.

Esta celebración de aniversario será una oportunidad única para reencontrarse con uno de los grandes referentes de la salsa internacional y disfrutar de una velada que promete emociones, baile y mucha música. ¡ATENCIÓN SALSEROS! Los días 17, 18 y 19 de enero se realizará la preventa de entradas en Teleticket con un 30% de descuento con cualquier medio de pago, una oportunidad ideal para asegurar su lugar en esta gran celebración musical.