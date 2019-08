El salsero Josimar hablará fuerte y claro en el programa dominical Día D de ATV tras las últimas declaraciones de su aún esposa, Gianella Ydoña, y la madre de su primer hijo, Andrea García.

En las últimas semanas, Gianella Ydoña dijo sentir vergüenza ajena de hablar sobre Josimar y su bailarina, quienes han sido relacionados sentimentalmente. Además, confirmó que fue el propio salsero quien le confesó que estaba saliendo con la nueva joven y luego le “echó” de su casa.

Por su parte, la madre de su primer hijo, Andrea García, dijo que el pequeño se encuentra mal, pues ha visto en televisión todo lo que se dice de Josimar y hasta le ha preguntado si su papá se “acuesta" con su amiga, refiriéndose a la bailarina.

Con la voz entrecortada y lagrimas en los ojos, Josimar romperá su silencio frente a las cámaras y en un adelanto de Día D dijo: “No me importa, soy cantante, artista, famoso, no me importa eso (...) Si salgo a hablar y me siento acá con la verguenza de sentarme acá es por mi hijo, nada más”.

Es la primera vez en que a Josimar se le ve quebrarse ante la ola de críticas que además le habría generado toda esta situación.