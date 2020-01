​¿Karen Schwarz embarazada? Conductora cuenta la verdad [VIDEO]

Karen Schwarz no tuvo la mejor de las noches cuando fue invitada a "El Gran Show" como jurado. Se encontró con el "amigo" de su esposo Ezio Oliva, Carlos Cacho. Aún así se dio tiempo para responder a otras preguntas, una de ellas sobre un rumor que siempre se repite sobre ella ¿Está embarazada? Ella lo aclaró todo.

"A mí me han embarazado muchas veces, no me molesta. El día que lo esté voy a contarlo. Estuve relajándome acompañando a Ezio en sus nuevos proyectos", dijo Karen Schwarz sobre los rumores.

Respecto al programa "Ven, baila quinceañera", del cual se dijo no caló en el gusto del público, dijo que "me da mucha pena decirlo, pero siento que cuando a Karen Schwarz le sale algo mal lo ponen de titular. Y lo hacen más fuerte, y cuando me va bien no lo ponen. El programa es muy blanco y sano, que intenta darle cosas positivas al televidente. Si bien es cierto uno que otro programa nos vencía en el rating, pero había otro al que sí le ganamos. El cambio se dio por un tema de la Copa América, pero eso también ayudó a la productora a darse cuenta que día de semana la gente está más fresca y enganchada. Así que se tomó la decisión que sea los viernes. Yo estoy súper tranquila con un buen equipo de trabajo, del cual me siento muy respaldada", refirió.

Asimismo, Karen Schwarz contó que le da pena que Pablo Heredia ya no la acompañe en la conducción, sino Yaco Eskenazi, pero le desea suerte, pues hará la TN. Señaló que la próxima semana se reunirá con su productor, Peter Fajardo para ver cuando sale el espacio.

¿MOLESTA CON CACHO? Karen Schwarz fungió como jurado vip de “El Gran Show”, donde se encontró con Carlos Cacho. Como se recuerda, el maquillador fue demandado por violación a la intimidad por el ahora esposo de la exMiss Perú, Ezio Oliva, por participar en la difusión de su video sexual.

“Yo vine pensado en divertirme, dije que sí porque quería verlo en vivo. Es un reencuentro extremo, GV Producciones estaba a cargo del programa. Me he sentido súper cómoda”, indicó Karen Schwarz.

Consultada sobre si puso alguna condición para asistir al reality de baile, Karen Schwarzdijo que “No. Aquí los protagonistas son los participantes. No es ni Cacho ni Karen, he venido como cualquier persona. Mi idea siempre es divertirme ¿Si tengo algo en su contra? Yo creo que es un tema judicializado y lo dejo ahí”, aseveró Karen Schwarz sin querer dar más explicaciones.

