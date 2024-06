La periodista Karina Borrero señaló que se alejó de “Arriba mi gente” porque en breve lanzará su podcast donde abordará temas sobre la maternidad que tanto le consultan en sus redes sociales.

“Volví a Latina, al canal, y lo digo con honestidad, donde mejor me han tratado. El clima laboral es muy bonito, ha sido una bendición para mí laborar aquí, pues estuve en ‘Arriba mi gente’ y ahora estoy en ‘El gran chef, famosos’, donde me divierto mucho”, comentó.

Entonces, ¿por qué se dio tu salida de “Arriba mi gente”?

Porque estoy desarrollando un proyecto que lo tuve por mucho tiempo en stand by y porque esperé mucho para ser mamá, pues decidí serlo a los 40 años y entonces, trabajaba en las mañanas y por las tardes me dedicaba a mi hija, así que lo iba postergando.

¿Es un podcast?

Sí, es un podcast en donde hablaremos del tema de la maternidad, del trabajo, de las decisiones que las mujeres tomamos en la vida, porque en las redes sociales me preguntan si quedé embarazada al someterme a un tratamiento y otras interrogantes que se hacen muchas mujeres con eso de que ‘se me pasa el tren para ser mamá’, cosa que no es cierto, a nadie se le pasa nada. Son pensamientos que solo meten miedo a las mujeres, son ideas de hace cincuenta años, los tiempos cambiaron.