Este lunes 29 de agosto de 2022, Karla Tarazona rompió su silencio y se pronunció por primera vez sobre su separación con su esposo Rafael Fernández. La conductora de ‘D’ Mañana’ se mostró afectada y explicó los motivos por los que decidió terminar su matrimonio de casi dos años con el ‘Rey de los Huevos’.

La presentadora de Panamericana aseguró que no hay culpables en su separación con Fernández, a quien le deseo que encuentre la felicidad que no encontró a su lado.

¿Qué dijo Karla Tarazona sobre su separación con Rafael Fernández?

“Estos días no han sido fáciles para mí, han sido muy complicados. Cuando decidimos separarnos, Rafael y yo tuvimos algunos acuerdos y entre ellos era no hablar de nuestras vidas por respeto a la relación y por sobre todo por respeto a mis hijos”, dijo en un inicio en su programa de Panamericana TV. “Solo quiero mencionar que en esta historia no existen malos, solo personas adultas en busca dela felicidad. Me voy a quedar con lo bueno” , agregó.

“Aunque ames a esa persona debes aprender a soltarlo y dejarlo ir, y sobre todo desearlo lo mejor. Si no fue feliz a tu lado pues ojalá que encuentre su felicidad en un momento de su vida”, expresó Tarazona muy conmovida.

“Agradezco a Rafael todo lo que hemos vivido, me quedo con todo lo bueno que vivimos, los momentos que construimos juntos, pero hoy y para siempre nuestros caminos son diferentes. Este proceso lo va a seguir cada uno por su lado de forma personal, siempre con respeto para nosotros”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR