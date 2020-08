Korina Rivadeneira anunció que en cualquier momento se convertirá en madre por primera vez. La venezolana se acerca a la semana 37 de gestación y está mentalizada para que la pequeña Lara Hart nazca antes del 8 de setiembre, que fue la fecha prevista por su médico en un primer momento.

“Hoy fuimos a ver a la bebé y la doctora me dijo que esta todo perfecto que ya puede nacer; que estoy en dilatación 1 y en cualquier momento si ella quiere puede nacer”, comentó en sus historias de Instagram.

La esposa de Mario Hart comentó hace unos días que buscaría adelantar el parto de manera natural. Y es que la controversia está en que el 8 de setiembre, fecha en que nacería la bebé por cesárea coincide con el día en que nació Alejandra Baigorria, ex de Mario Hart.

Ayer, Rivadeneira también decidió que no realizará actividades que la estresen en la semana que viene para que la bebita pueda llegar al mundo.

“Estoy apunto de... (dar a luz), me siento muy cansada y muy agotada. He decidido que mañana es el último día de publicaciones, compromisos, etc, todo lo que me pueda preocupar para esta semana estar relajada y la bebita se sienta bien para salir”, agregó.

