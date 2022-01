El 2022 no empezó bien para María Antonieta de las Nieves, la actriz conocida por interpretar a ‘La Chilindrina’, tras conocer que había dado positivo para Covid-19. Pese al resultado, la mexicana se recuperó prontamente y ya estaba lista para avanzar con su bioserie, cuando descubrió que el proyecto había sido cancelado.

MÁS INFORMACIÓN: La Chilindrina recibe premio Guinness por interpretar a su personaje más de 48 años

La estrella del “Chavo del 8″ informó con mucho pesar a sus millones de seguidores que no podrá realizar la bioserie que tanta ilusión le había dado, debido a problemas que escapan de sus manos. A continuación, conoce todos los detalles.

María Antonieta de las Nieves comenzó a interpretar a La Chilindrina en 1975 (Foto: Archivo)

LA BIOSERIE DE LA CHILINDRINA

A causa de la pandemia y la alta cifra de contagios, la producción de la bioserie decidió poner una pausa indefinida. Esto entristeció a la actriz, aunque en el fondo le significó un respiro a su apretada agenda, pues ahora tendrá más tiempo para dedicarse al circo que realiza fielmente todos los años.

En una entrevista con “Ventaneando”, María Antonieta contó que el proyecto tuvo que detenerse de emergencia y no pudo esperar a retomarlo, ya que está inmersa en otros asuntos:

“La mía se canceló, yo tenía una ya apalabrada, ya firmada, la que yo había escrito, pero con todo lo de la pandemia no se pudo llevar a cabo y ahorita ya no puedo estar en stand by, o hago la serie o hago el Circo de la Chilindrina y honestamente me conviene más el circo”.

ESTE AÑO NO HABRÁ NOVEDADES

Pese a que en los próximos meses podría retomarse el proyecto, ella ya no cuenta con la disponibilidad de realizarlo, pues sus actuales compromisos son mucho más importantes.

“Sí, ya me comprometí todo este año a estar con esa empresa, con esa empresa voy a estar si Dios quiere que esté bien de salud y lo demás será poco a poco, lo que vaya cayendo, veré qué me conviene hacer. Fue un bonito proyecto que me llenó de ilusión en su momento, valió la pena”, comentó.

'La Chilindrina' brindando un show con su circo en Lima, Perú (Foto: La Chilindrina oficial / Facebook)

ESTÁ BIEN DE SALUD

La actriz también recalcó que se encuentra bien de salud y que al dar positivo a Covid-19 solo tuvo síntomas leves, por lo que pudo recuperarse en poco tiempo.

“Nada más me dio tantita ronquera, tuve tantitas flemas y se acabó. Ni dolor de cuerpo [...] gracias a dios, es que yo llevaba tres vacunas. No sólo las dos de Pfizer, sino ya me habían puesto el refuerzo. Entonces gracias a eso yo digo que no me dio fuerte”, finalizó.