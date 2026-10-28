La música se convertirá en un abrazo de amor, fortaleza y esperanza el próximo domingo 22 de noviembre, cuando la cantante “La Miski” reúna a reconocidos artistas en “Una vida por la Música”, un concierto solidario en homenaje a su hermano, Jesús “El Viejo” Rodríguez, quien atraviesa un delicado momento de salud

La cita será a las 7:30 de la noche en el Centro de Convenciones Bianca de Barranco, en una fecha especialmente significativa para los protagonistas de esta historia: el Día del Músico. Ambos hermanos pertenecen a la familia Rodríguez, una familia de tradición musical en la que la música ha formado parte de sus vidas desde siempre. Entradas a la venta en www.vaope.com

El espectáculo contará con la participación de “La Miski”, William Luna, Milena Warthon, Sixtucha Ayvar, Nancy Manchego y El Dúo Ayacucho, quienes se suman a esta iniciativa solidaria ad honorem, sin cobrar honorarios, para contribuir a que el resultado del concierto pueda destinarse al apoyo de Jesús “El Viejo” Rodríguez.

“Quiero abrazar a mi hermano con la música”

Conmovida por la fortaleza y la lucha constante de su hermano para seguir adelante frente a la difícil prueba que atraviesa, “La Miski” decidió transformar su amor en una convocatoria musical que reúna a colegas, amigos, seguidores y al público en general.

“La fortaleza y la lucha constante de mi hermano para seguir viviendo y afrontando esta difícil prueba que le ha puesto la vida son lo que me dan la fuerza y las ganas de poder abrazarlo con la música. Y qué mejor que hacerlo en un día tan especial como el Día del Músico, porque él es músico desde que tiene uso de razón. Yo también. Somos de una familia musical, la familia Rodríguez”

La artista añade que esta velada será una oportunidad para reunirse entre músicos, entregar lo mejor de su arte al público y agradecer a Dios por la vida de Jesús.

“Queremos agradecer a Dios por la vida de Jesús ‘El Viejo’ Rodríguez y agradecer al público por su valiosísimo apoyo, no solamente económico, sino también moral y espiritual, que es lo que más necesita en estos momentos”.

La música como expresión de solidaridad

Más que un concierto, “Una vida por la Música” busca convertirse en un encuentro de unión y solidaridad, donde cada canción y cada aplauso representen una muestra de cariño y acompañamiento para Jesús y su familia. La participación desinteresada de los artistas invitados refleja el compromiso de quienes han decidido sumar su talento a esta causa.

La convocatoria también busca recordar que, en los momentos más difíciles, el respaldo emocional y espiritual de las personas queridas puede tener un valor inmenso.

“La Miski” invita a sus seguidores, a los amantes de la música peruana y al público en general a ser parte de esta noche especial, en la que el arte se pondrá al servicio de la vida, la familia y la esperanza.