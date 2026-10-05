La Orquesta Filarmónica de Lima presenta “Italiana y Trágica”, el sexto concierto de su Temporada 2026, el cual marcará un hito en su programación del año. La cita musical tendrá lugar el domingo 8 de noviembre a las 5:00 p. m., brindando al público la oportunidad de disfrutar de una velada de alto nivel interpretativo en el marco de la continuidad de su exitoso ciclo de conciertos.

El programa estará dedicado a dos emblemáticas obras del Romanticismo musical: la Sinfonía n.º 4 en do menor, D. 417, “Trágica” de Franz Schubert, y la Sinfonía n.º 4 en la mayor, Op. 90, “Italiana” de Felix Mendelssohn Bartholdy. Ambas piezas reflejan el genio de sus creadores en momentos clave de sus vidas: Schubert concibió su vibrante obra a los 19 años en 1816, mientras que Mendelssohn volcó sus memorias de viaje por tierras italianas casi dos décadas después, logrando una composición llena de luz y virtuosismo.

Más allá del valor individual de cada pieza, el repertorio genera un puente histórico fascinante. Aunque Schubert y Mendelssohn jamás se conocieron en vida, este último desempeñó un rol fundamental años después de la muerte del compositor austriaco al rescatar y devolver su producción sinfónica a las salas de concierto. Casi dos siglos después, sus respectivas cuartas sinfonías vuelven a entrelazarse sobre el escenario limeño.

Esta entrega tendrá un significado especial al estrenar escenario en el Gran Salón del Club de la Unión, ubicado en el Jirón de la Unión 364, frente a la Plaza Mayor de Lima y al costado del Palacio de Gobierno. La elección de este espacio dentro del Centro Histórico permite consolidar un encuentro único entre la música sinfónica y el patrimonio arquitectónico de la ciudad, ofreciendo al asistente una experiencia cultural envolvente en una locación emblemática.

El sexto concierto de la temporada está guiado por una singular coincidencia en torno al número cuatro. La agrupación celebra este 2026 los cuatro años del inicio de su tercera etapa institucional —tras sus antecedentes históricos comenzados en 1960 y 1994—, cifra que coincide de manera simétrica con el número de catálogo de las obras a interpretar.

Completando esta red de coincidencias, la velada marcará el esperado debut en concierto del maestro Matteo Pagliari al frente de la orquesta. Pagliari, de reconocida trayectoria internacional, exdirector de la Orquesta Sinfónica Nacional del Perú y fundador de la Orquesta Sinfónica del Teatro Municipal de Lima, dirigió uno de los primeros ensayos de la agrupación hace exactamente cuatro años al inicio de este nuevo ciclo. Hoy, ese reencuentro pendiente se concreta en el escenario, sellando un capítulo de enorme relevancia artística para la música académica en el país.