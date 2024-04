Durante la emisión de América Hoy, la popular Pánfila afirmó que ella se sometió a una cirugía con el Dr. Fong después de conocerlo en el estudio de televisión de América TV, lo que desencadenó un amplio debate.

“Hay una que es la clínica y otra que es solo estética, te depilan, lo que está promocionando, la Azucena es la parte de masajes. Hay que investigar antes de hablar. Sí (me operé con el Doctor Fong) y quedé muy bien”, expresó La Pánfila.

Luego continuó con: “nosotros por qué vamos a estar juzgando si se está investigando (...) me solidarizo con la familia de la Muñequita Milly, pero por eso no vamos a exagerar que Azucena va a hacer una promoción y no vamos a chancar a todos los artistas”

María Victoria Santana, más conocida como La Pánfila, se presentó en América Hoy y protagonizó un tenso momento con las conductoras de América Hoy, Ethel Pozo y Janet Barboza tras recordar la intervención quirúrgica a la que se sometió con el doctor Fong, afirmando que quedó “espectacular”.

“Hay que investigar antes de hablar así. Yo digo que Azucena se ha ido a hacer una cosa que no es una operación. Azucena no está yendo a operarse, me parece que están exagerando”, explicó La Pánfila sobre la publicidad que está haciendo la cantante Azucena Calvay.

Ante este comentario, Janet Barboza no se quedó callada y arremetió contra La Pánfila, diciéndole que sea un poco más “empática”.

“Tenemos que ser empáticos porque hay una persona que ha muerto, hay una artista que ha muerto que podrías haber sido tú. Entonces, no puedes decirnos, anda a investigar bien, yo no lo permito. Para mí, lo que hace este tipo de artistas que, por hacerse un canje, por ahorrarse un dinero, hay una total falta de empatía y no me parece”, sostuvo Barboza.

